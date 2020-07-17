Çorum Kalesi'ndeki, 'kale kondu'ların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Çorum Kalesi'ndeki, 'kale kondu'ların yıkımı sürüyor

ÇORUM'da, 15'inci yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılıp turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon sürüyor.

ÇORUM'da, 15'inci yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılıp turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon sürüyor. Kale içinde bulunan ve yaklaşık 10 milyon TL bedelle kamulaştırılan 41 binada başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.

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Çorum'da, 1571 yılında inşa edilen Çorum Kalesi, günümüzde yapı işgaline uğradı. Çorum Belediyesi tarihi Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için 2016 yılında restorasyon çalışması başlattı. Projeyle kale içindeki 41 yapı, yaklaşık 10 milyon TL'ye kamulaştırıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca verilen onayın ardından Çorum Belediyesi'nce kamulaştırılan 41 yapının başlatılan yıkımı sürüyor. Halk arasında 'kale kondu' olarak bilinen ve kale surları içinde kalan binalar da yıkılıyor. Kale surları ile kale içinde bulunan tescilli olan 3 yapının ise restore edileceği belirtildi. Yapılacak çalışma ile tarihi Çorum Kalesi'nin içindeki metruk yapılardan arındırılarak, turizme kazandırılması hedefleniyor.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kaledeki yapıların yıkımının sürdüğünü belirterek "Şu anda kale duvarlarının etrafını açmak için yıkım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Kale'nin içinde toplam 42 tane parselimiz vardı, camiimizle birlikte ise 4 tescilli yapımız vardı. Bu tescilli yapılarımızı muhafaza ediyoruz,  geriye kalan binaların yıkım iznini Anıtlar Kurulu'ndan aldık. Kale duvarlarının restarosyonu için ihale yapıldı. İhalenin değerlendirme süreci devam ediyor. Çorum Belediyesi olarak kaleye çok önem veriyoruz. Bu önem çerçevesinde 2 aşamalı olarak kalenin planlamasını yaptık. Bir tanesi kalenin sur duvarlarının restorasyon projesinin hazırlanması. O aşama ihale yapıldı.  Bir diğer aşama da içinin fonksiyonlandırılması, yaşayan bir alan haline gelmesi için yapılacak çalışmalar? diye konuştu.

ÇORUM KALESİ

Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimarisi özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin, Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş, Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.


Selçuklu, Çorum, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorum Kalesi'ndeki, 'kale kondu'ların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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