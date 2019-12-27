Çorum kalesi turizme kazandırıyor - Son Dakika
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Çorum kalesi turizme kazandırıyor

6 saat önce

Çorum'un uzun süredir gündemini meşgul eden tarihi Çorum Kalesi, nihayet turizme kazandırılacak.

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Çorum'un uzun süredir gündemini meşgul eden tarihi Çorum Kalesi, nihayet turizme kazandırılacak.


Çorumu Belediyesi, 30 Ocak Pazartesi günü 4 parselde gerçekleştireceği yıkım çalışmalarıyla Çorum Kalesi'nde yapılacak olan çalışmaları başlatacak.


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden beri söz verdikleri projelerle ilgili altyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, bu çalışmalardan Çorum Kalesi Projesine somut olarak başladıklarını söyledi.


Kalenin uzun yıllardan beri Çorum'un gündemini meşgul eden önemli konulardan olduğunu dile getiren Aşgın, "Kale, şehrimiz için çok önemli bir değere sahip. Şehrimizde az sayıdaki tarihi eseri turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eserlerin en önemlilerinden biri de Çorum Kalesi. Uzun zamandan beri üzerinde yoğun bir şekilde devam ettirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Kale içerisinde daha önce kamulaştırdığımız yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.


Çorum Kalesi'nin bir zamanlar define avcıları ve bağımlıların yuvası haline geldiğini, yaptıkları çalışmayla bunun önüne de geçeceklerini ifade eden Aşgın, "Ankara 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, yaptığımız titiz ve uzun bir çalışma sonrası yıkım kararını onayladı. Tarihi Kale'nin turizme kazandırılması yönünde yapacağımız çalışmaların da önü açılmış oldu. Nihayet muradımıza eriyoruz. Bu zamana kadar bu çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


'Tarihi Kale, turizme kazandırılacak'


Çorum Kalesi'nin içerisinde yer alan 42 metruk yapının kamulaştırıldığını, bu yapılardan 39'unun tescilsiz 3'ünün ise tescilli yapı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum'umuzda bulunan tüm tarihi eserlerin restorasyonunun yapılmasını, bu eserlerin halkımızın hizmetine sunulması çok önemsiyoruz. Bu eserlerden biri olan tarihi Çorum Kalesi'nde yapacağımız çalışmalarla, kaleyi turizme kazandıracağız. Çorum Kalesi'yle ilgili üzerinde uzun zamandan beri yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı pazartesi günü Ankara 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğümüzün belirlediği 4 parselde yapacağımız yıkım çalışmalarıyla fiilen de başlatmış olacağız. Tabi yıkım ve temizleme çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaat işlerimiz başlayacak. Ama onun öncesinde Kale içerisinde alt yapı çalışmalarını yapacağız. Yaklaşık 5 dönüm alan üzerine kurulu kale içerisinde yapacağımız çalışmalar sonrasında şehrimiz çok önemli bir tarihi eserini daha kazanmış olacak. " şeklinde konuştu.


Çalışmayla birlikte kale içindeki metruk evlerin yıkılmasıyla birlikte kale bedenlerinin de ortaya çıkacağını sözlerine ekleyen Aşgın, 8 asırdan beri ayakta duran kalenin tüm güzelliği ve ihtişamı ile ortaya çıkacağını vurguladı.


'Projelerimiz bir bir hayata geçecek'


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim dönemi Çorum halkına verdikleri sözleri bir bir hayata geçireceklerini vurguladı.


Göreve geldikleri günden beri projeler üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Başkan Aşgın, bu çalışmalarla ilgili artık somut çalışmaların başlayacağını vurguladı. Çorum'un ihtiyacı olan büyük projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Aşgın, "Seçim öncesi halkımıza verdiğimiz sözlerimiz var. Halkımızın tüm kesimlerine yönelik projeler hazırlamıştık. Onlarla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah o projelerimizle ilgili de çalışmalarımızı kısa süre içerisinde hemşehrilerimizle paylaşacağız." diye konuştu. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:37 Kaynak: İHA
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