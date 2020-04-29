ÇORUM Karantinadan çiftetelli oynayarak uğurlandılar - Son Dakika

Karantinadan çiftetelli oynayarak uğurlandılar

SUUDİ Arabistan'dan Çorum'a getirilen ve karantina süreleri dolan 314 kişi sabaha karşı evlerine gönderildi. 14 gün boyunca yurtta görev yapan güvenlikçiler, misafir ettikleri 314 kişiyi 'erik dalı' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynayarak yolcu etti. Çorum'da, yurda yerleştirilen, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan 314 kişinin karantina süresi doldu. Yurtta görev yapan özel güvenlikçiler karantinada bulunanlarla birlikte eğlenceli zamanlar geçirdi. Güvenlikçiler, misafirlerle birlikte erik dalı şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı. Kayda alınan görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Karantinada kalan 314 kişi sabaha karşı evlerine gönderildi.