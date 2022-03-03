Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

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Çorum, Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Çorum'da ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler, kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun- Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.

Jandarma ve polis ekipleri ise sürekli devriye yaparak, ulaşımda sorun yaşanan alanları tespit edip ilgili kurumları bilgilendiriyor.

Ekipler, ayrıca kayganlaşan zeminin neden olduğu trafik kazalarına da müdahale ediyor.

Kentte kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kastamonu

Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Evlerin çatıları ile cadde ve sokaklar karla kaplandı. İl merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Trafik ekiplerinin sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardığı kentte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Çankırı

Çankırı'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, evlerin çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri kaldırımlarda biriken karları temizlerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kentin yüksek noktalarında İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışının kentte aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Amasya

Amasya'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Belediye ekipleri, ana arterlerde olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Merzifon-Çorum ve Hamamözü-Çorum kara yolları, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Söz konusu yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop

Sinop'ta da kar yağışı kentin bazı bölgelerinde etkili oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri şehrin ana arterlerinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri de yol güzergahlarında tedbir alarak, sürücülere uyarılarda bulunuyor.