ÇORUM Kavga eden köpekleri kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına soruşturma
38 dakika önce
Kavga eden köpekleri kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına soruşturma 1)'MUHTARLARIN BİLGİLENDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye Örgütlenme Koordinatörü Haydar Özkan, Çorum'un Bayat lçesinde boğuşan köpeklerin kürekle vurularak ayrılmaya çalışıldığı...
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
Kavga eden köpekleri kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına soruşturma
1)'MUHTARLARIN BİLGİLENDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye
Örgütlenme Koordinatörü Haydar Özkan, Çorum
'un Bayat
lçesinde boğuşan köpeklerin kürekle vurularak ayrılmaya çalışıldığı olayla ilgili açıklama yaptı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında muhtarların bilgilendirilmesini isteyen Özkan, 'Çorum'un Bayat İlçesinde boğuşan köpekleri ayırmak için kürekle vuran kişi bizi fazlasıyla çok üzdü. Sayın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi beyden özellikle şunu talep ediyoruz. Çorum 'da tüm muhtarlarımız hayvanları koruma kanunu hakkında bilgilendirme semineri verilmesini, sokak hayvanlarının her zaman koruma altında olduklarının belirtilmesini ve hayvanlara şiddet uygulayanların cezaya tabi olduklarını muhtarlarımıza anlatılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda sokaklarımıza ve caddelerimize hayvanları koruma kanununu içeren yasal uyarılı afişler asılmasını istiyoruz. Çorum Doğa Koruma ve Millik Parklar Şube Müdürlüğü olmak üzere tüm yetkili birimlere zamanında müdahale edip kişiler hakkında gerekli yasal işlemleri başlattıkları içinde teşekkür ediyoruz dedi.
GRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Haydar Özkan'In açıklamaları
Haber-Kamera Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA
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