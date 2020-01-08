Çorum kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı - Son Dakika

Çorum kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı

6 saat önce

Kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldıÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile 2 yavrusu, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile 2 yavrusu, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Güney Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert'in 11 gün önce otlatmaya çıkardığı keçi ile iki yavrusu, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Sert, kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtaramayınca, yetkililerden yardım istedi. Ankara'dan bölgeye gelen AKUT ekibi, keçileri ip yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Keçilerine yem ve su veren Sert, AKUT ekibine teşekkür etti.

Çorum kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı

Osmancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:24 Kaynak: DHA
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