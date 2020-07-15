ÇORUM Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Çorum 'un Alaca ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan Emrah Pullu'nun cansız bedenine ulaşıldığı anlarda yakınları sinir krizi geçirdi. Emrah Pullu'nun akrabası olan Saim Durna "İçimiz, ciğerlerimiz parçalandı. Allah'ım sabır ver? diyerek ağıt yaktı.

O ANLAR KAMERADA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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