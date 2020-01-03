Çorum kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdular - Son Dakika

Çorum kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdular

7 saat önce

Kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdularÇorum'da, 39 gün önce evden camiye gitmek için çıkan ancak bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı'yı (78) bulmak için esnaf kolları sıvadı.

Kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdular

Çorum'da, 39 gün önce evden camiye gitmek için çıkan ancak bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı'yı (78) bulmak için esnaf kolları sıvadı. Kendilerine 'esnaf timi' adını veren grup, dürbünlü tüfekler ile dağ, taş demeden Kayalı'yı arıyor.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım günü camiye gitmek için evden çıktı. Kayalı'nın geri dönmemesi üzerine yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın bulunması için bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında, iz takip köpeği de kullanıldı. Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri ise kadavra köpeğiyle çalışmalara destek verdi. Kayalı'nın cep telefonundaki takip programından son görüldüğü yer tespit edildi. Aramalar Kırkdilim- Laçin ve Kuruçay-Gemet Köyleri bölgelerine yoğunlaştırdı. Ancak kayıp yaşlı adama ait bir iz bulunamadı. Bu nedenle arama çalışmaları sonlandırıldı.

HER YERDE ARIYORLAR

Kendilerine 'esnaf timi' adını veren bir grup ise Kayalı için arama çalışması başlattı. Hacı Osman Kayalı'nın fotoğrafını vatandaşlara gösteren grup, ormanlık alanlarda ise dürbünlü tüfek ile arama yapıyor.

Esnaf timiyle babasını arayan Uğur Kayalı Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışması yaptı. Babamı bulmak için büyük çaba harcadılar. Ancak babama ulaşılamadı. Biz de esnaf arkadaşlarımızla bir tim kurup, babamı aramaya başladık. Amasya, Yozgat, Kastamonu ve Çankırı'da da arıyoruz. Görenlerin insaniyet namına, Allah rızası için en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermesini istiyoruz dedi.

Çorum kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdular

Osman Kayalı, Kayalı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun
Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak

Son Dakika Haberleri
17:42 Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı - Son Dakika
17:42 Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
17:42 Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm Projesi" - Son Dakika
17:40 Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 ay hapis cezası onandı - Son Dakika
17:35 7 bin üniversite öğrencisi ikametgahını Kütahya'ya aldırdı - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 17:45:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]