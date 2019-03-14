Çorum Kayıp Kişi, Baraj Gölünde Suya Gömülen Aracında Bulundu
27 dakika önce
Kayıp kişi, baraj gölünde suya gömülen aracında bulunduÇORUM'un Alaca ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Naci Özdemir Koçhisar Baraj Gölü'nde, aracının içinde ölü bulundu.
Kayıp kişi, baraj gölünde suya gömülen aracında bulundu
ÇORUM'un Alaca
ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Naci Özdemir Koçhisar Baraj Gölü'nde, aracının içinde ölü bulundu. Suya gömülü araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.
Alaca ilçesinde oturan ve geçtiğimiz salı günü haffi ticari aracı ile ortadan kaybolduğu belirtilen Naci Özdemir için yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. Özdemir'in kullandığı aracıyla Yenice
Köyü'ndeki Koçhisar Baraj Gölü'ne uçmuş olabileceği şüphesi üzerine, gölde arama çalışması yapıldı. İlk gün gerçekleştirilen aramalardan sonuç alınamayınca, Jandarma
Genel Komutanlığı, Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timinden yardım istendi. Bölgeye gelen dalğıç ekipler, suya gömülü haldeki araca ulaştı. Çekici yardımıyla baraj gölünden çıkarılan araçta, Naci Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:20 Kaynak: DHA
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