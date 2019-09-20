Son Dakika Haberleri: Çorum kayıp yaşlı adam 12 saat sonra ormanda bulundu
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Çorum kayıp yaşlı adam 12 saat sonra ormanda bulundu

1 saat önce

Kayıp yaşlı adam 12 saat sonra ormanda bulunduÇorum'un İskilip ilçesinde evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Sadık Elmacı (75), ormanlık alanda çıplak ayakla gezerken bulundu.

Kayıp yaşlı adam 12 saat sonra ormanda bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Sadık Elmacı (75), ormanlık alanda çıplak ayakla gezerken bulundu. Geceyi ormanda geçiren Elmacı, tedaviye alındı.

İskilip ilçesine bağlı Kurusaray köyünde dün sabah saat 10.00 sıralarında evden çıkan Sadık Elmacı, geri dönmedi. Ailesi haber alamadığı Sadık Elmacı için jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye gelerek arama-kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 12 saatlik arama çalışmaları sonucu yaşlı adam, evinin çevresindeki ormanlık alanda ayakları çıplak halde bulundu. Sadık Elmacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elmacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çorum kayıp yaşlı adam 12 saat sonra ormanda bulundu

İskilip, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:52 Kaynak: DHA
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