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ÇORUM Kazada yaralanan anne, kucağındaki yaralı oğluyla ambulansa taşındı

2 saat önce

Kazada yaralanan anne, kucağındaki yaralı oğluyla ambulansa taşındıÇorum'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan anne, kucağındaki yaralı oğluyla ambulansa taşındı
Çorum'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kazada, yaralanan Tenzile Boızkurt bırakmadığı oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak konulduğu sedyeyle ambulansa taşındı.
Kaza, saat 1630 sıralarında Çorum Sungurlu karayolu Boğazkale yol ayrımında meydana geldi. Doğan Ertuğrul idaresindeki 06 L 6149 plakalı kamyon, Tuncay Gün idaresindeki 07 JA 969 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Tuncay Gün (49),Tenzile Bozkurt (42), Eğemen Can Bozkurt (3), Nedime Gün (68) ve Hayri Gün (72) yaralandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada, yaralanan Tenzile Boızkurt bırakmadığı oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak konulduğu sedyeyle ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altın aalındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ÇORUM Kazada yaralanan anne, kucağındaki yaralı oğluyla ambulansa taşındı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:56 Kaynak: DHA
Sungurlu, Çorum, Anne, Güncel
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