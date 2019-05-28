ÇORUM Kazada yaralanan anne, kucağındaki yaralı oğluyla ambulansa taşındı

Kazada yaralanan anne, kucağındaki yaralı oğluyla ambulansa taşındı Çorum
'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kazada, yaralanan Tenzile Boızkurt bırakmadığı oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak konulduğu sedyeyle ambulansa taşındı.
Kaza, saat 1630 sıralarında Çorum Sungurlu
karayolu Boğazkale
yol ayrımında meydana geldi. Doğan Ertuğrul
idaresindeki 06 L 6149 plakalı kamyon, Tuncay Gün idaresindeki 07 JA 969 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Tuncay Gün (49),Tenzile Bozkurt (42), Eğemen Can Bozkurt (3), Nedime Gün (68) ve Hayri Gün (72) yaralandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada, yaralanan Tenzile Boızkurt bırakmadığı oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak konulduğu sedyeyle ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altın aalındı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.