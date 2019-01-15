Çorum Kerpiç Ahır, Kar Nedeniyle Çöktü, 2 Büyükbaş Telef Oldu
1 saat önce
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken ahırda, 2 büyükbaş telef oldu.
Çorum
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken ahırda, 2 büyükbaş telef oldu. Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Tarhankozlusu köyünde meydana geldi. Arif Akça
ve Necip Bellek'in hayvanlarının bulunduğu kerpiç ahırın bir bölümü, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olay sırasında ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvandan 2'si telef oldu. Sabah
hayvanlarına yem ve saman vermek için köyün dışındaki ahıra gittiğinde olayı fark ettiğini anlatan Necip Bellek, Telef olan hayvanlara çok üzüldük dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:50 Kaynak: DHA
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