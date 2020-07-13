ÇORUM Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak tünellerden birinde ışık göründü - Son Dakika

ÇORUM Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak tünellerden birinde ışık göründü

Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak tünellerden birinde ışık göründüTÜRKİYE'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum- Osmancık karayolu üzerindeki 40 keskin virajı bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde yapımına başlanan 3 tünel ve bağlantı yollarının yapımı devam ediyor.

Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak tünellerden birinde ışık göründü

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TÜRKİYE'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum- Osmancık karayolu üzerindeki 40 keskin virajı bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde yapımına başlanan 3 tünel ve bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. 1578 metre uzunluğundaki ilk tünelde ışığın görüldüğü proje tamamlandığında, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

Çorum- Osmancık karayolu üzerindeki 40 keskin virajın bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 41 yıllık hayal olan proje için 2 yıl önce harekete geçildi. Kırkdilim Geçidi'nde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. 570 milyon liraya mal olacak proje, bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak. Projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

İLK TÜNELDE IŞIK GÖRÜNDÜ

Bölgede T1, T2 ve T3 adlarıyla inşa edilen tünellerde bugüne kadar toplam 4 bin 100 metrelik ilerleme sağlandı. Ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgede tüneller arasında geçişi sağlayacak menfez inşaatları da sürüyor. Uzunluğu 1578 metre olan T3 tünelinin gidiş istikametinde ilk ışık göründü. Tünelde ışık göründü töreni düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve diğer yetkililer katıldı. Tünelin açılmasıyla diğer tarafından çıkan işçilerden biri, elindeki Türk bayrağını Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti. Vali Çiftçi, bayrağı öpüp, alına koyduktan sonra teslim aldı.

Vali Çiftçi, "Çorum için çok önemli ve tarihi bir devlet yatırımının ilk ışığını görmüş bulunuyoruz. Şu anda T3 tünelindeyiz. Burası en uzun tünellerden birisi. İnşallah paraleli olan diğer tünelin de açılışı 3 ay sonra olacak. Ardından T2 tünelinin de Kasım ve Aralık ayında açılışı olacak. Önümüzdeki yıl tüm çalışmalar bitirilecek ve halkın hizmetine açılacak" dedi.

Karadeniz, Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak tünellerden birinde ışık göründü - Son Dakika
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