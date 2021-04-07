Çorum Kırkdilim Tünelleri'nde T3 tüneli 2021'de tamamlanacak - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde T3 tünelinin 2021 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 22 Şubat'ta katıldığı törenle 1149 metre uzunluğundaki T2 tünelinde ışık görülmesinin ardından T3 tünelindeki çalışmalara ağırlık verildi.

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum Koordinasyon Kurulu toplantısında kent yöneticilerine bilgi verdi.

Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının devam ettiğini belirten Dinç, projenin Osmancık-Çorum kara yolundaki 8,6 kilometrelik alanı kapsadığını söyledi.

Kırkdilim'in 675 milyon liralık bütçesiyle Çorum'da en büyük yatırımlardan biri olduğuna dikkat içeken Dinç, "Bugüne kadar 296,5 milyon lira harcama yapıldı. Bu yıl da 60 milyon liralık ödeneğimiz var. Bu ödenek aşılmış, yüzde 50 oranın da üzerine çıkılmış durumda. Halen çalışmalar devam etmektedir. Bu sene sonu itibariyle güzergahtaki T3 tünelinin tamamlanması hedefleniyor." dedi.

Kırkdilim Tünelleri

Çorum-Osmancık Hattı'nın Laçin-Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının geçmişten itibaren işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşanmıştı.

Yapımına 1967'de başlanıp 1974'te açılan Kırkdilim Tüneli 1975'te meydana gelen heyelan sebebiyle kullanılmaz hale gelmişti.

Bunun ardından, tünel imalatı sırasında servis yolu olarak inşa edilen yol ile ulaşım sağlanmaya başlanmıştı. Zaman içinde tırmanma şeridi ilave edilmiş ve kullanılan 3 şeritli yol ile ulaşımın devamlılığı sağlanmıştı.

Ancak süreç içinde, heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi başlıkları altında toplanabilecek bu sorunlar, mevcut yolun güvenliği için yeni çözümler bulunması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve buna istinaden bu kesime yönelik tünelli güzergahı kapsayan ihaleye çıkılmıştı.

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Oğuzlar, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan 8,6 kilometrelik yolda, uzunlukları 1553, 1149 ve 1389 metre olmak üzere üç tünel yapılıyor.