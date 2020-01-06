Çorum köpeği tüfekle yaralayıp, serbest kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum köpeği tüfekle yaralayıp, serbest kaldı - Son Dakika

Çorum köpeği tüfekle yaralayıp, serbest kaldı

7 saat önce

Köpeği tüfekle yaralayıp, serbest kaldıÇORUM'un Mecitözü ilçesinde avcı H.T., avlanmaya gittiği sırada yanındaki av köpeğiyle kavgaya tutuşan çevredeki Kangal cinsi köpeği tüfekle vurup, yaraladı.

Köpeği tüfekle yaralayıp, serbest kaldı

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde avcı H.T., avlanmaya gittiği sırada yanındaki av köpeğiyle kavgaya tutuşan çevredeki Kangal cinsi köpeği tüfekle vurup, yaraladı. Köpeğin vurulma anı, güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınıp, tüfeğine el koyulan H.T. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Elvançelebi köyünde meydana geldi. Avlanmaya giden H.T.'nin yanındaki av köpeği ile çevrede dolaşan, Mustafa Taşçı'ya ait Kangal cinsi köpek kavga etmeye başladı. Köpekleri ayıramayan H.T., üzerindeki tüfekle Taşçı'nın köpeğine ateş etti. Ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, olay yerinden kaçarken, H.T. de av köpeğiyle yoluna devam etti. 'Yamaç' adlı yaralı köpeğini götürdüğü veterinere tedavi ettiren Mustafa Taşçı, güvenlik kamerasında yaptığı inceleme üzerine köpeğini vuran H.T. hakkında, jandarmaya şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçip, köye gelen jandarma ekipleri, H.T.'yi gözaltına aldı. Tüfeğine el koyulan H.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan tedavi edilip, iyileştirilen köpeğin vurulma anı, köydeki eve ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde H.T.'nin, Kangal cinsi köpeğe yanındaki tüfekle ateş ettiği anlar yer aldı.

Çorum köpeği tüfekle yaralayıp, serbest kaldı

Mecitözü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:42 Kaynak: DHA
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