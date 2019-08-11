Son Dakika Haberleri: ÇORUM KURBANLIK KOYUN SAHİPLERİNİ PEŞİNDEN KOŞTURDU
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ÇORUM KURBANLIK KOYUN SAHİPLERİNİ PEŞİNDEN KOŞTURDU

1 saat önce

ÇORUM'da kaçan kurbanlık koyun, güçlükle yakalandı.

ÇORUM'da kaçan kurbanlık koyun, güçlükle yakalandı.
Sahibinin elinden kaçan koyun, ekili tarım arazilerine girdi. Vatandaşları uzun süre peşinden koşturan koyun, sahibi tarafından yakalandı.
Öte yandan vatandaşlar, belediye tarafından belirlenen kesim alanlarında kurbanlıklarını keserken, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelere başvurdu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:49 Kaynak: DHA
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