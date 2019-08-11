ÇORUM KURBANLIK KOYUN SAHİPLERİNİ PEŞİNDEN KOŞTURDU
1 saat önce
ÇORUM'da kaçan kurbanlık koyun, güçlükle yakalandı.
ÇORUM'da kaçan kurbanlık koyun, güçlükle yakalandı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:49 Kaynak: DHA
Sahibinin elinden kaçan koyun, ekili tarım arazilerine girdi. Vatandaşları uzun süre peşinden koşturan koyun, sahibi tarafından yakalandı.
Öte yandan vatandaşlar, belediye tarafından belirlenen kesim alanlarında kurbanlıklarını keserken, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelere başvurdu.
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