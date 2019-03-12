Son Dakika Haberleri: Çorum L Tipi Cezaevinde Cinayet

Çorum L Tipi Cezaevinde Cinayet

1 saat önce

Çorum L Tipi Cezaevinde bir mahkum öldürüldü.

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Çorum L Tipi Cezaevinde bir mahkum öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hasta mahkumların barındırıldığı koğuşta kalan hükümlü F.T.'nin, aynı koğuşta hükümlü olarak bulunan şüpheliler Ü.A. ve Ç.Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adlı/idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:32 Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa
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