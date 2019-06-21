ÇORUM Laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar
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Laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılarÇORUM'da laf atma nedeniyle çıkan tartışmada Osman T. ile Emre S. birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:10 Kaynak: DHA
Laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar
ÇORUM'da laf atma nedeniyle çıkan tartışmada Osman T. ile Emre S. birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kale
Mahallesi Hüyük
Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar tepesinde meydana geldi. İddialara göre, Osman T. ile Emre S. ve Hüseyin S., arasında laf atma meselesi yüzünden tartışmaya aşladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman T. ile Emre S., birbirlerini bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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