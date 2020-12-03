ÇORUM Maske takmayan kadın, polisle tartıştı - Son Dakika

ÇORUM Maske takmayan kadın, polisle tartıştı
03.12.2020 01:28
Maske takmayan kadın, polisle tartıştıÇORUM'da, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.
Maske takmayan kadın, polisle tartıştı
ÇORUM'da, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında maske takmayan bir kadın polis ekipleri ile tartıştı. Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Gazi Caddesi'nde koronavirüs denetimlerinde bulundu. Maske takmayan Sevda Z. adlı kadın kendisini uyaran polislerle tartıştı. Bu sırada çantasından çıkardığı maskeyi yüzüne takan kadın 'Beni dövecek misin? Kimliğim yok yanımda" diyerek bağırmaya başladı. Polis sakinleştirdiği kadına 900 TL para cezası uyguladı.
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