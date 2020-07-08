ÇORUM MASKESİZ SÜRÜCÜ 'ARACIMDA TEK BEN VARIM' DİYEREK CEZAYA İTİRAZ ETTİ - Son Dakika

ÇORUM MASKESİZ SÜRÜCÜ 'ARACIMDA TEK BEN VARIM' DİYEREK CEZAYA İTİRAZ ETTİ

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Denetimlerde maske takmayan bir sürücüye ceza kesilirken, 'maskem yok' diyen bir çocuğa ise polis memuru maske alıp hediye etti.

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Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Polis ekipleri maske takmayan bir sürücünün otomobilini durdurdu. Sürücüye maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL para cezası kesildi. Sürücü ise 'Aracımda tek ben varım' diyerek cezaya itiraz etti.

Bahabey Caddesi'ndeki denetimlerde 'maskem yok' diyen bir çocuğa ise polis memuru maske alıp hediye etti. Maskesini takan çocuk polislere teşekkür etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM MASKESİZ SÜRÜCÜ 'ARACIMDA TEK BEN VARIM' DİYEREK CEZAYA İTİRAZ ETTİ - Son Dakika
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