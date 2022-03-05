Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çekya'da kaşık oyunu oynadı - Son Dakika

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında gittikleri Çekya'da yöresel kaşık oyunu sergiledi.

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, okuldan 2 öğretmen ve 6 öğrenci, ortağı olduğu "Eğitimin Cennet Bahcesi Okullarda, Yenilikçi Metodolojileri Keşfetmek" (Educational Garden of Eden; Exploring Innovation Methodologies in Schools) Projesi kapsamında Çekya'da düzenlenen 5 günlük eğitim programına katıldı.

Türkiye, İzlanda ve Çekya'dan öğretmen ve öğrencilerin kültür paylaşımı amacıyla bir araya geldiği eğitimde katılımcılar kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri de etkinlikte Türkiye'nin pek çok yöresinde oynanan kaşık oyununu sergiledi. Türk öğrenciler, daha sonra Çekya ve İzlandalı öğrencilere de öğrettikleri kaşık oyununu birlikte sahneledi.

Açıklamada, Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin Türkiye'de Avrupa Birliği hibelerinden en çok yararlanan okullardan biri olduğuna dikkati çekilerek, "Daha arzu edilir bir okul ortamı yaratmak, okul ortamına karşı olumlu tutum geliştirmek, sınıf ve resmi müfredatın ötesinde de öğrenmeye dahil olmak, hoşgörü ve çeşitlilik gibi ahlaki değerler açısından insanların dünya vatandaşı olmalarını sağlamak gibi birçok amacı olan projemizde, öğrencilerimizin bu amaçlara ulaştıklarını gözlemlemek gurur verici." ifadelerine yer verildi.