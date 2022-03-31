Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Romanya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Romanya'yı ziyaret etti

31.03.2022 11:15
Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Romanya'yı ziyaret etti

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında gittikleri Romanya'da, ülkenin ekolojik yapısı hakkında bilgi aldı.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında gittikleri Romanya'da, ülkenin ekolojik yapısı hakkında bilgi aldı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Romanya, Norveç ve Polonya'dan öğrenciler, Norveç'in koordinatörlüğünde kabul edilen, Ulusal Ajans tarafından hibe desteği sağlanan "Radikal Eko Aktivizm: B Gezegeni Yok" (Radical Eco Activism: There Is No Planet B) isimli Erasmus+ projesi kapsamında 20-26 Mart tarihlerinde Romanya'daki Şcoala Gimnaziala Valişoara okulunda bir araya geldi.

Öğrencilerin okulda ekolojik geri dönüşüm çalışmaları yaptığı etkinliklere Belediye Başkanı Camelia Bedea da katıldı.

Öğrenciler, proje kapsamında Brad Ormanı, Astra Village Müzesi, Natural Park, Dinosaur Geopark, Korvin Kalesi, Sibiu şehir merkezini de gezerek, ülkenin ekolojik yapısı hakkında bilgi aldı.

Açıklamada, Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin Türkiye'de Avrupa Birliği hibelerinden en çok yararlanan okullardan biri olduğuna dikkati çekilerek, "Tabiat gezileri sırasında ormancılık departmanından yetkililer bölgenin ekolojik yapısı ve ormanları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Gezi ve aktivitelerde öğretmen ve öğrenciler, diğer ülkelerden gelen ortaklarla zaman geçirdi. Böylece öğrenciler hem İngilizce konuşma becerilerini geliştirdi hem de kültürel paylaşımda bulundu." ifadelerine yer verildi.

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Anadolu Lisesi, Mehmetçik, Romanya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Romanya'yı ziyaret etti - Son Dakika


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