Çorum, Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum, Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Çorum, Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Çorum'da şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Çorum, Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Çorum'da şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.


Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak şehitliğe kadar yürüdü. Şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından yürüyüş sona erdi. Vatandaşlar ayrıca şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.


Yürüyüşe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Danışmanı Zeki Gül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk jetlerinin vurduğu Esed savaş uçaklarının en net düşme görüntüsü
Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:34:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum, Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]