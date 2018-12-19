Son Dakika Haberleri: Çorum 'Mehmetçik Üşümesin' Diye Boyunluk Ördüler

Çorum 'Mehmetçik Üşümesin' Diye Boyunluk Ördüler

2 saat önce

Çorum'da Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurs gören kadınlar, sınırda görev yapan Mehmetçiğe, soğuktan korunmaları amacıyla ördükleri boyunlukları gönderdi.

Çorum'da Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurs gören kadınlar, sınırda görev yapan Mehmetçiğe, soğuktan korunmaları amacıyla ördükleri boyunlukları gönderdi.

Kentte, Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyer kadınlar arasında, sınırda görev yapan askerler için yünden boyunluk örülmesi için çalışma başlattı. Kursiyer kadınlar tarafından kısa sürede örülen 500 boyunluk özenle paketlenerek, sınırda görev yapan askerlere verilmek üzere İl Jandarma Alay Komutanlığı'na teslim edildi.

Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi öğreticilerinden Firdevs Şahin, amaçlarının askerlere destek ve moral vermek olduğunu belirterek, Bu istek bir anda büyüdü ve herkes ipini şişini alarak geldi. Askerlerimiz için boyunluk ördü. Askerlerimizin bütün ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanıyor, bunun bilincindeyiz. Anneleri olarak, kardeşleri olarak onlar için ördüğümüz bu boyunlukları inşallah kullanırlar. Bizim onlara bir desteğimiz olabildiyse ne mutlu bizlere dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:23 Kaynak: DHA

Jandarma, Çorum, Güncel
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