Çorum Muhtar Adayından Öğrencilere Ayakkabı

Çorum'da Yeşilyurt Mahallesi muhtar adayı Recep Torun, köy okulunda okuyan öğrencilere ayakkabı hediye etti.

Çorum'da Yeşilyurt Mahallesi muhtar adayı Recep Torun, köy okulunda okuyan öğrencilere ayakkabı hediye etti. Torun, muhtar seçilmesi halinde de tüm maaşını öğrencilere burs olarak bağışlayacağını açıkladı.



Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde Uğurludağ ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne muhtar adayı olan Recep Torun, aday olduğu yörede okuyan ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. Muhtar seçilmesi halinde maaşının tümünü üniversitede öğrenim gören öğrencilerine burs olarak bağışlayacağını vaat eden Torun, adayı olduğu ilçede yer alan Uğurludağ İmam Hatip Ortaoku'nda okuyan öğrencilere ayakkabı hediye etti. Eğitime destek konusunda elinden geleni yapacağını söyleyen Torun, burs vaadinin yanı sıra, ilkokul öğrencilerine de kırtasiye desteği sağlayacağını belirtti. Düğün yapan çiftlere çeyrek altın takarak destek olacağını açıklayan Torun, bakıma muhtaç ve ekonomik durumu yeterli olmayan vatandaşları da tek tek ziyaret ederek onların tüm gıda ve yakacak ihtiyaçlarını karşılayacağını da kaydetti.

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