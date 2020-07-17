ÇORUM Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar, 'Şaka yaptık' dediler - Son Dakika

Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar, 'Şaka yaptık' dediler

ÇORUM'da, çeşitli suçlardan aranan 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerden 2'si saklandıkları mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı. Biri kadın 2 şüpheli polise 'biz size şaka yapıyorduk' dedi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık, yaralama ve silahlı tehdit suçlarından haklarında 5 ay ile 6 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 19 adrese baskın yapan ekipler, aranan şüphelilerden 6'sını yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda, evlerinin mutfak bölümündeki tezgahının altından duvarı delerek yaptıkları gizli bölmede saklandıkları tespit edilen biri kadın 2 şüpheli, polislerin dikkati sonucu yakalandı. Polislerin ikazı üzerine gizli bölmeden çıkan kadının 'biz size şaka yapıyorduk' demesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı, hakkında para cezası bulunan kişi ise cezayı ödemesinin ardından serbest bırakıldı.