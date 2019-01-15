Son Dakika Haberleri: Çorum Müzesi "Selfie Günü"Ne Hazır

Çorum Müzesi "Selfie Günü"Ne Hazır

1 saat önce

Çorum Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müzede kutlanacak "Müzede Selfie Günü"nde etkinlik gerçekleştirilecek.

Çorum Müzesi
Çorum Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müzede kutlanacak "Müzede Selfie Günü"nde etkinlik gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 5 bin yıllık Hitit medeniyetinden kalma tarihi eserlerin sergilendiği Çorum Müzesi, Türkiye'nin en önemli arkeoloji müzeleri arasında gösteriliyor.

Gerek mimarisi gerekse içeriğiyle Avrupa Yılın Müzesi'ne aday gösterilen Çorum Müzesi, ulusal ve uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, AA muhabirine, 16 Ocak'ta kutlanacak "Müzede Selfie Günü"nde ziyaretçilerin tarihi eserlerle öz çekim yapmalarına izin vereceklerini söyledi.

Dünyada moda haline gelen Müzede Selfie Günü etkinliğinin Türkiye'de de Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde yürütüldüğünü anlatan Çakar, "Dünyada, özellikle Avrupa müzelerinde halk ve bazı sanatçıların katılımıyla müzelerde öz çekim etkinlikleri yapılarak sosyal medyada paylaşılmaktadır. Müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak, kültürel mirasımızı daha geniş kitlelere yaymak amacıyla Müzede Selfie Günü, 16 Ocak'ta Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde kutlanacak. Biz de Çorumluları en güzel müze selfisini çekmek üzere Türkiye'nin en güzel müzelerinden biri olan Çorum Müzesi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakar, yarın 09.00-17.00 saatleri arasında müzeye gelecek vatandaşların çektikleri fotoğrafları #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday, #muzedeselfie etiketleriyle sosyal medyada paylaşabileceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Türkiye, Çorum, Güncel
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