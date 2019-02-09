Son Dakika Haberleri: Çorum Öğretmen, 'Köpeklerime İyi Bakın' Notu Bırakıp İntihar Etti

Çorum Öğretmen, 'Köpeklerime İyi Bakın' Notu Bırakıp İntihar Etti

14 dakika önce

Öğretmen, 'Köpeklerime iyi bakın' notu bırakıp intihar etti (2)BEYAZ ÖNLÜĞÜYLE UĞURLANDIÇorum'da, kaldığı bağ evinde kendisini tavana iple asarak yaşamına son veren İngilizce öğretmeni Halil Mustafa B. için kentte canaze töreni düzenlendi.

Öğretmen, 'Köpeklerime iyi bakın' notu bırakıp intihar etti (2)

BEYAZ ÖNLÜĞÜYLE UĞURLANDI

Çorum'da, kaldığı bağ evinde kendisini tavana iple asarak yaşamına son veren İngilizce öğretmeni Halil Mustafa B. için kentte canaze töreni düzenlendi. Hastane morgundan alınarak Ulu Cami'ye getirilen öğretmenin tabutu üzerine görev yaptığı sırada giydiği beyaz önlüğü örtüldü. Genç öğretmenin yakınları, arkadaşları ve meslektaşları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Halil Mustafa B., öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:18 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:32:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum Öğretmen, 'Köpeklerime İyi Bakın' Notu Bırakıp İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]