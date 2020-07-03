Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

ÇORUM - Çorum'da 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler anıldı.

Kadeş Barış ve Kardeşlik Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklaması yapan Ahmet Özdel, iki temel taleplerinin olduğunu belirterek, yapılan katliamın suç olduğunu, zaman aşımı işlemeyeceğini yeniden yargılamanın yapılması, suçluların bulunarak tarih önüne dikilmesini istedi.

Anma programının yapıldığı meydanın adının Kadeş olduğunu, "kadeş"in ise barış, kardeşlik demek olduğunu belirten Özdel, "Bu meydana bir barış anıtı dikilsin. Bu anıt bütün kente, gelecek nesillere bu ülkede, bu kentte bir katliam girişimi olduğunu hatırlatsın. Bunu unutmayalım. Bunun neden olduğunu hatırlayalım. Bir daha bu tür katliam yaşanmaması için galeyana gelmeyelim. Dostluğu, barışı, kardeşliği birlikte yaşamayı sağlayalım. Yaşasın, barış, yaşasın hak, hukuk ve demokrasi mücadelemiz" dedi.

Konuşmaların ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz beyaz güvercin uçurdu. Anma programına HDP milletvekilleri Tülay Hatemioğulları ve Zeynel Özen, Türkiye ve Avrupa'daki alevi birlikleri ve federasyonlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.