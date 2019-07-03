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Çorum olaylarında ölenler anıldı

56 dakika önce

Çorum olaylarında ölenler anıldıÇorum'da, meydana gelen olayların 39'uncu yılında, yaşamını yitiren 57 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı.

Çorum olaylarında ölenler anıldı
Çorum'da, meydana gelen olayların 39'uncu yılında, yaşamını yitiren 57 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı.
Çorum'da, 1980 yılında meydana gelen 57 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı olaylar için bugün anma etkinliği düzenlendi. Polisin geniş güvenik önlemi aldığı etkinliğe, yaklaşık bin kişi katıldı. Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Çorum Şubesi önünden başlayan yürüyüşte kalabalık 'Çorum'u unutma, unutturma' sloganları attı.
Hürriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özdel, 39 yıl önce Çorum'da yakılarak, işkence yapılarak katledilen insanlarımızı anmak ve katliamı lanetlemek için buradayız. Çorum'da, Sivas'ta, Maraş'ta, Gazi'de, Ankara Garı'nda ve Suruç'ta yaşananların tamamı insanlığa karşı suçtur. İnsanlığa karşı suçun cezası vardır. Bizim genel taleplerimiz soruşturmaların yeniden açılması, insanlığa karşı suçtan sorumluların tespit edilip yargılanmasıdır dedi. Grup, konuşmaların ardından dağıldı.
Çorum olaylarında ölenler anıldı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:56 Kaynak: DHA
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