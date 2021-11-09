Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin ikinci kısmı ihale edildi - Son Dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin ikinci kısmının ihale edildiğini bildirdi.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin izin, ruhsat, onay ve yer gibi konularının 2020 yılında tamamlandığını, özellikli bir bina olması gerektiğinden bina inşasının iki aşamalı yapılmasına karar verildiğini belirtti.

İlk aşamada LİNAC cihazının kullanılacağı özellikli alanların Çorum İl Özel İdaresince ihale edilerek yaptırıldığını hatırlatan Ceylan, ikinci kısım için de Çorum İl Özel İdaresince 08 Kasım'da ihale düzenlendiğini aktardı.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin 2022 yılı Eylül ayı içinde hizmete açılmasının planlandığını aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi 1400 metrekare taban alanı, toplamda 4 bin 336 metrekare kapalı alanıyla birlikte 3 katlı inşa edilecek. Bina içinde seminer ve toplantı salonu, 570 metrekare kemoterapi salonu, 230 metrekare yemekhane, mescit, bebek bakım odası ve genel tuvaletler olmak üzere, toplamda 76 oda, 3 bekleme alanı ve 15 adet özel tedavi alanı bulunacak. Ayrıca binada iyotlu tedavi alan hastalar, nükleer tıp hastaları, kemoterapi hastaları ve LİNAC tedavisi gören hastalar için ayrı alanlar tasarlandı."