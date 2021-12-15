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Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın - Son Dakika

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

15.12.2021 20:58

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın makina ikmal bölümünde başlayan yangın kimyasal maddelerin bulunduğu bölüm sıçramadan kontrol altına alındı Çorum'da bitkisel yağ üretimi yapan bir fabrikanın makina ikmal dairesinde yangın çıktı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

makina ikmal bölümünde başlayan yangın kimyasal maddelerin bulunduğu bölüm sıçramadan kontrol altına alındı

ÇORUM - Çorum'da bitkisel yağ üretimi yapan bir fabrikanın makina ikmal dairesinde yangın çıktı. Yangında alevlerin kimyasal maddelerin bulunduğu alana sıçramaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasının makina ikmal bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesi üzerine fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken firma sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman ve alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Fabrikanın içerisinde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayın duyulması üzerine Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olay yerine gelerek bilgi aldı. Firma yetkilisi Çetin Mengüç, yangının bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığını belirterek, o sırada içeride olan personelin hemen tahliye edildiğini söyledi. Mengüç, yangın esnasında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Organize Sanayi Bölgesi, Kimyasal, Yangın, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın - Son Dakika


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