ÇORUM ORTAKÖY'DE 4 KEDİ VE 2 KÖPEK ZEHİRLENDİ, ÇOK SAYIDA HAYVAN KAYIP - Son Dakika

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde bir hayvansever, beslediği 4 kedi ve 2 köpeğin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğünü, çok sayıda hayvanının da kayıp olduğunu öne sürerek, şikayette bulundu. Polisler şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erçok da, 'Kurumlarla irtibata geçtik, hayvanların büyük bir bölümünün zehirlenme ile öldüğünü düşünüyoruz. Hayvana şiddete hapis cezası gelmelidir' dedi.

İlçede yaşayan M.E. adlı kadın hayvansever, sahip çıkıp beslediği çok sayıda hayvandan 4 kedi ve 2 köpeğinin, kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü, birçok hayvanının da kayıp olduğunu öne sürerek, durumu Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu'na bildirdi. Federasyon ve kadının şikayeti üzerine inceleme başlatan ilçede polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ölen hayvanlardan alınan bazı numuneler de incelemek üzere Samsun'a gönderildi.

'HAYVANA ŞİDDDETE HAPİS CEZASI GELMELİDİR'

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erçok, takipçisi olacaklarını belirttiği konuyla ilgili DHA muhabirine konuştu. Erçok, 'Gönüllümüz bizimle biz de kurumlarla irtibata geçtik. Hayvanların büyük bir bölümünün zehirlenme ile öldüğünü düşünüyoruz. Öldürülen hayvanların idrar tahlilleri Samsun'a gönderildi. İnşallah bunu yapanlar bulunur. Bulunmasa da Allah'ın adaleti şaşmaz, Ne yaparsa insanoğlu bir gün bulacaktır. Hayvana şiddete vahşete tecavüze hapis cezası gelmelidir. Yasalar belediyeleri koruyarak çıkarıldığı sürece hayvanları koruyamayız' dedi.

'İNSANLIK DIŞI BİR OLAY'

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir de yaşananları insanlık dışı bulduğunu ifadede ederek, 'İnsanlık dışı bir olay, biz kendi imkanlarımızla bir barınak oluşturduk ve kendi gücümüzle elimizden geldiğince bu canlara bakmaya çalışıyoruz. Kendimde ç ok sayıda sokak hayvanına bakıyorum. Merhamet diyorum' diye konuştu.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nihal Erçok açıklama

-Çöpte ki kedi ve köpekler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)-