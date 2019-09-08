Son Dakika Haberleri: Çorum otomobil tarlaya uçtu; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
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Çorum otomobil tarlaya uçtu; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

55 dakika önce

ÇORUM'da, yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü cami imamı Nihat Seven (48) öldü, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı.

ÇORUM'da, yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü cami imamı Nihat Seven (48) öldü, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum- Laçin karayolu Gölünyazı mevkisinde meydana geldi. Esnaf Evler Cami'inde imam olarak görev yapan Nihat Seven yönetimindeki 19 KT 229 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, takla atan araçtan fırlayan sürücü Seven ile yanındaki eşi Züleyha (43), çocukları Hayrunnisa (19), Ümmü (16) ve Ebrar Seven (11) yaralandı. Çevredeki köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan sürücü Nihat Seven, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:36 Kaynak: DHA
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