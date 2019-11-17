Son Dakika Haberleri: Çorum otomobil, tır'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Çorum otomobil, tır'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çorum otomobil, tır'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

ÇORUM Otomobil, TIR'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı (3)

ÇORUM Otomobil, TIR'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı (3)

Çorum otomobil, tır'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarının gözü önünde uzman çavuş ve eşi öldürüldü
Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti! Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü Pendik'te pompalı tüfekle 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 19:43:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum otomobil, tır'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]