Son Dakika Haberleri: Çorum pazar yerinde kalan aileye belediye sahip çıktı
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Çorum pazar yerinde kalan aileye belediye sahip çıktı

1 saat önce

Pazar yerinde kalan aileye belediye sahip çıktıÇorum'a gelen tarım işçisi aile anne Nermin Kısaç'ın rahatsızlanması sonrasında iş bulamayıp kentte kalınca sokakta yaşamaya başladı.

Pazar yerinde kalan aileye belediye sahip çıktı

Çorum'a gelen tarım işçisi aile anne Nermin Kısaç'ın rahatsızlanması sonrasında iş bulamayıp kentte kalınca sokakta yaşamaya başladı. Bir buçuk aydır baba üç evladı ve torununun kentteki pazar yerinde yaşadıklarının haber alınması üzerine Çorum Belediyesi aileye sahip çıktı.

Balıkesir'de yaşayan ve tarım işçisi olan Cengiz ve Nermin Kısaç iş bulmak için çocukları Kader, Emirhan, Bahriye torunları Emre Kısaç ile birlikte bir buçuk ay önce Çorum'a geldi. Nermin Kısaç, burada rahatsızlanarak beyin felci geçirdi. Nermin Kısaç'ın tedavisi kentteki özel hastanede devam ederken iş bulamayan ve kalacak bir yerleri de olmayan Cengiz Kısaç ile 3 çocuğu ve torunu Buharaevler Mahallesi'ndeki semt pazarında etrafını sebze kasalarıyla çevirdiği bir alanda yaşamaya başladı. Semt pazarında yaşayan aileyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ailenin durumunu öğrenen Çorum Belediyesi devreye girdi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Zabıta Müdürü Fatih Sak'a talimat vererek aileye sahip çıkılmasını ve hemen bir eve yerleştirilmelerini istedi. Zabıta Müdürü Sak, dün gece ailenin kaldığı pazar yerine gitti. Sak, ailenin en kısa sürede bir eve yerleştirileceğini söyledi. Cengiz Kısaç çalışmak istediğini ancak iş bulamadığı için bu duruma geldiklerini söyleyerek verilecek yardım için teşekkür etti.

Çorum, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:45 Kaynak: DHA
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