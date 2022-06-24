Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden 3 ilde kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden 3 ilde kaçak sigara operasyonu

24.06.2022 18:05

Son dakika 3. sayfa haberi... Çorum polisinden 3 ilde kaçak sigara operasyonu Operasyonda 3 milyon 813 bin 840 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak makoron...

Çorum polisinden 3 ilde kaçak sigara operasyonu

Operasyonda 3 milyon 813 bin 840 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

ÇORUM - Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak makoron sigara ele geçirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde; Çorum, Adana ve Yozgat illerinde tütün ve makaron sigara kaçakçılığı faaliyeti gösteren şahıslara yönelik yürütülen teknik çalışma sonucunda KOM ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonda; 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde, işyerleri, araçları ve depolarında yapılan adli aramalarda 3 milyon 813 bin 840 adet kaçak makaron sigara, 303 kilogram sarma sigaralık kıyılmış tütün, 178 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 1 adet Blowtr marka ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet tabanca fişeği ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şahıstan 3'ü Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakılırken 4 şahıs 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden 3 ilde kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

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