Çorum polisinden cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 bin 903 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir şahsın yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen ve içeriğinde yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli hapları ve cinsel içerikli gıda maddelerini Çorum'a getireceği, bu ürünleri irtibatlı olduğu şahıslara satacağı yönünde istihbari bilgileri değerlendirerek şahıs ve aracını takibe aldılar. Söz konusu şahsın Çorum'a geldiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şahıs, araç ve adresinde yapılan adli aramada gümrük kaçağı olarak değerlendiren çeşitli marka ve ebatlarda toplam 11 bin 903 adet cinsel içerikli ilaç, jel, krem, sıvı içecek, gıda maddesi, sprey ve cinsel içerikli mendil ele geçirildi.

Cinsel içerikli ürünlere el koyan polis ekipleri gözaltına alınan şahısla ilgili yasal tahkikat başlattı. - ÇORUM