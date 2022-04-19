Çorum polisinden dernek binasına kumar baskını - Son Dakika
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Çorum polisinden dernek binasına kumar baskını

19.04.2022 18:48
Çorum polisinden dernek binasına kumar baskını

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte asayiş ve güvenliği sağlanması amacı ile dernekler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik olarak düzenlenen huzur uygulamasında çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte asayiş ve güvenliği sağlanması amacı ile dernekler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik olarak düzenlenen huzur uygulamasında çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren derneklerde yapılan denetimler sırasında, bir dernek içerisinde, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca ile 15 adet 9 mm. çaplı fişek, 300 adet iskambil kağıdı, 5 adet hesap defteri, 8 adet kullanılmış yazboz kağıdı, açılmış koli içerisinde 40 adet boş yazboz koçanı, ayrıca çatı katında 10 adet açılmış koli içerisinde kullanılmış iskambil kağıdı ele geçirildi.

Bu malzemelere el koyan polis ekipleri, dernek sorumlusu şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek suçlarından adli inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Çorum polisinden dernek binasına kumar baskını
Çorum polisinden dernek binasına kumar baskını

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Emniyet Müdürlüğü, oyunlar, Asayiş, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum polisinden dernek binasına kumar baskını - Son Dakika


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