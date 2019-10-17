Son Dakika Haberleri: Çorum polisinden "Duman" operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Çorum polisinden 'Duman' operasyonu

Çorum polisinden "Duman" operasyonu

38 dakika önce

Çorum'da kaçak tütün ve bandrolsüz makaron satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 ton kaçak tütün, çok sayıda bandrolsüz makaron ve sahte bandrol ele geçirildi.

Çorum polisinden

Çorum'da kaçak tütün ve bandrolsüz makaron satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 ton kaçak tütün, çok sayıda bandrolsüz makaron ve sahte bandrol ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, sigara ve tütün kaçakçılarına karşı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. "Duman" adı verilen operasyonda belirlenen adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 15 ton kıyılmış tütün, 500 bin adet sahte bandrol, 10 milyon adet bandrolsüz makaron sigara, 3 milyon adet bandrolsüz dolu makaron, 100 adet bıçak, 1 ton nargile tütünü, 50 adet elektronik sigara, bin 170 kilo kaçak çay ele geçirilirken, B.B., D.B. ve Y.B. adlı şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliye'ye sevk edildi. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapanlara şafak operasyonu
Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Eski karısını öldüren katil kocanın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:45:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum polisinden "Duman" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]