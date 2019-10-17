Çorum polisinden "duman" operasyonu

Operasyonda 15 ton tütün, 10 milyon bandrolsüz makaron, 500 bin sahte bandrol, kaçak tütün ele geçirildi

ÇORUM - Çorum'da kaçak tütün ve bandrolsüz makaron satışı yapanlara polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 ton kaçak tütün ile çok sayıda bandrolsüz makaron ve sahte bandrol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kayıt dışı ekonominin en önemli unsurları arasında yer aldığı belirtilen sigara ve tütün kaçakçılığının ekonomiye olan olumsuz etkisinin azaltılması ve ülkeye kaçak yollarla getirilen ürünlerin kontrolsüz ve sağlıksız olarak iç piyasaya dağıtılmasını engellemek amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

"Duman" adı verilen operasyonda KOM Şube müdürlüğü tarafından belirlenen adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 15 ton kıyılmış tütün, 500 bin adet sahte bandrol, 10 milyon adet bandrolsüz makaron sigara, 3 milyon adet bandrolsüz dolu makaron, 100 adet bıçak, 1 ton nargile tütünü, 50 adet elektronik sigara, bin 170 kilo kaçak çay ele geçirilirken B.B., D.B ve Y.B. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliye'ye sevk edildi.