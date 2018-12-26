Çorum Polisinden Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Çorum polisinin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Çorum
polisinin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Yılbaşına sayılı günler kala kaçak içki denetimlerini artıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi
'nde bir eve baskın düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin A.K.'ye ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 160 litre el yapımı kaçak rakı ve 40 litre el yapımı kaçak votka ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere polis ekiplerince el konulurken şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da il genelinde kaçak içkiyle mücadele konusunda çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:41 Kaynak: İHA
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