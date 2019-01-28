Çorum Polisinden Kan Bağışı
31 dakika önce
Çorum Emniyet Müdürlüğü personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Çorum Emniyet Müdürlüğü
personeli, Kızılay
'a kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı
Çorum Kan Bağış Merkezi görevlileri, Emniyet Müdürlüğü'nde gün boyu polislerin kan bağışlarını kabul etti. İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.
Düzenli olarak kan bağışında bulunan Emniyet Müdürü Kolcu, "İnşallah verdiğimiz bu kanlar, Kızılay sayesinde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır. Kampanyaya destek olan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:27 Kaynak: İHA
CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!
Son Dakika! İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı