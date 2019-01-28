Son Dakika Haberleri: Çorum Polisinden Kan Bağışı

Çorum Polisinden Kan Bağışı

31 dakika önce

Çorum Emniyet Müdürlüğü personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

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Çorum Emniyet Müdürlüğü personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Çorum Kan Bağış Merkezi görevlileri, Emniyet Müdürlüğü'nde gün boyu polislerin kan bağışlarını kabul etti. İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Düzenli olarak kan bağışında bulunan Emniyet Müdürü Kolcu, "İnşallah verdiğimiz bu kanlar, Kızılay sayesinde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır. Kampanyaya destek olan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Kızılay, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel
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