Son Dakika Haberleri: Çorum Polisinden Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Çorum Polisinden Kan Bağışı Kampanyasına Destek

1 saat önce

Çorum Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Çorum Polisinden Kan Bağışı Kampanyasına Destek, System.String[]
Çorum Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.


Emniyet personeli, kış mevsimi nedeniyle kan stoku azalan Türk Kızılayına destek amacıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına katıldı.

Çorum Kan Bağış Merkezi görevlileri, Emniyet Müdürlüğü binasında polislerin kan bağışlarını kabul etmeye başladı.

İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.


Kolcu, düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Kan bağışında bulunan personelimize teşekkür ediyorum. Her kan bağışı bir hayat kurtarıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:00 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel
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