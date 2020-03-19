Çorum polisinden operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum polisinden operasyon - Son Dakika

Çorum polisinden operasyon

6 saat önce

Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ile kaçak tütün ele geçirildi.

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Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ile kaçak tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma da çeşitli marka ve ebatlarda bin 523 adet cinsel içerikli ürün, 76 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 5 litre gümrük kaçağı alkollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile birlikte 1 adet tabanca fişeği, 1 adet markasız ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 24 adet fişek, 3 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 1 adet Polis haberleşme frekansına ayarlı telsiz ve şarj cihazı ele geçirildi.


Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ÇORUM

Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:45 Kaynak: İHA

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