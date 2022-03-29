Çorum polisinden ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika
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Çorum polisinden ruhsatsız silah operasyonu

29.03.2022 16:03
Çorum polisinden ruhsatsız silah operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezindeki bir dernek lokalinde ruhsatsız silah bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, lokale operasyon düzenlediler. Yapılan aramalarda dernek lokali girişindeki çelik kapı ve mutfak dolabının zemininde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet şarjör ve 8 av fişeği, 3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 3 adet şarjör, 14 adet çaplı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ruhsatsız silah ve mühimmata el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlemle başlattı. - ÇORUM

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum polisinden ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika


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