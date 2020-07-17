Çorum polisinden şafak operasyonu - Son Dakika

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Asayiş şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 19 değişik adreste yapılan aramalarda 6 şahıs yakalandı.



İl genelinde çok sayıda ekip ile gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında mahkemeler tarafından 3 ayrı hırsızlık, 2 yaralama ve 1'de silahla tehdit suçlarından aranan ve 5 ay ile 6 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan iki şahıs ikametlerinin mutfak bölümünde bulunan, mutfak tezgahının altında, duvarı delmek suretiyle yaptıkları gizli bölmenin tespiti neticesinde, saklandıkları yerden çıkarılarak gözaltına alındı.



Yakalanan şahıslar Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından, adli mercilere teslim edildi. Hakkında para cezası bulunan 1 şahıs para cezasını yatırdığından serbest bırakılırken, 5 şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi cezaevine gönderildi. - ÇORUM