Çorum polisinden sahte içki operasyonu - Son Dakika

Çorum polisinden sahte içki operasyonu

14.10.2020 17:26
Çorum polisinden sahte içki operasyonu, System.String[]

Çorum'da polis ekipleri tarafından sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenlendi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 423,5 litre sahte içki ile bandroller ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ülke alkollü içki zehirlenmesi neticesi ölüm olaylarının sayısının artması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden tespit edilen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 155 adet alkollü içki şişe kapağı, 155 adet alkollü içki şişesi kapak bilyesi, 100 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır CHIVAS REGAL marka ibareli boş alkollü içki şişesi, 238 adet çeşitli marka isimlerinin bulunduğu etiket, 220 adet hologram, 500 adet sahte TAPDK bandrolü, 390 litre el yapımı kaçak şarap, 5 litre el yapımı kaçak rakı, 118 kilogram etil alkol, 10 adet 1 litrelik üzerinde sahte bandrolü olan votka, 13.5 litre distile alkollü içki,1 adet 70 cl distile alkollü içki, 301 adet çeşitli ebatlarda çeşitli markalarda bandrollü kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır boş alkollü içki şişesi, 30 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 1 adet içki yapmak için karışımda kullanıldığı değerlendirilen 30 litrelik bidon, 2 litre distile alkollü içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı anason katkı aroması, 4 adet şişe dolumunda kullanıldığı değerlendirilen plastik huni, 1 adet plastik sıvıölçer, 1 adet alkol yoğunluk seviyesini ölçen alkol derecesi, 2 adet uçları açık plastik ölçü pipeti, 5 adet enjektör, 1 adet plastik süzgeç, 1 adet 2,5 litrelik pet şişede fermente şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bakır boru,1 adet bakır kazan,1 adet musluklu plastik varil ve içerisinde sabitlenmiş bakır boru düzeneği, 1 adet terazi, 1 adet 2 bin 800 gram anason tohumu, 1 adet ahşap kazan kapağı ele geçirildi. - ÇORUM

Çorum polisinden sahte içki operasyonu
Çorum polisinden sahte içki operasyonu
Çorum polisinden sahte içki operasyonu
Çorum polisinden sahte içki operasyonu
Çorum polisinden sahte içki operasyonu
Çorum polisinden sahte içki operasyonu
Çorum polisinden sahte içki operasyonu

Operasyon, Polis, Alkol, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum polisinden sahte içki operasyonu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca, tüm pozitif vakaları açıklayacak mı? "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi "Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu
Son Dakika: AYM'nin Son Dakika: AYM'nin "Işıklar yanıyor" toplantısı sona erdi: Engin Yıldırım Twitter hesabını kapatmalı         
17:45
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı         
16:16
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi         
16:03
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu         
15:45
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı         
13:14
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 17:56:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum polisinden sahte içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei