Çorum polisinden sahte para operasyonu - Son Dakika

Çorum ve İstanbul'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Parada Sahtecilik" (TCK-197) suçuna yönelik, yapılan teknik ve projeli çalışma sonucunda Çorum ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 adet 100 TL sahte para, 69 adet uyuşturucu hap, 2 adet kuru-sıkı tabanca ile tabancaya ait 5 adet fişek ve 28 adet tabanca mermisi ele geçirildi.



Haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile adli makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM