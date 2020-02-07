Çorum polisinden sahte para operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum polisinden sahte para operasyonu - Son Dakika

Çorum polisinden sahte para operasyonu

6 saat önce

Çorum ve İstanbul'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

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Çorum ve İstanbul'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı.


Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Parada Sahtecilik" (TCK-197) suçuna yönelik, yapılan teknik ve projeli çalışma sonucunda Çorum ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 adet 100 TL sahte para, 69 adet uyuşturucu hap, 2 adet kuru-sıkı tabanca ile tabancaya ait 5 adet fişek ve 28 adet tabanca mermisi ele geçirildi.


Haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile adli makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

İstanbul, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:19 Kaynak: İHA
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