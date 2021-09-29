Çorum polisinden sahte para operasyonu - Son Dakika

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte para ile alışveriş yapan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, parada sahtecilik yapmak suçu kapsamında ekipler tarafından il merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sahte döviz ile ticaret yapmak suretiyle piyasa değerinin altında Türk lirasına çevrilmeye çalışan, döviz büroları ve bankalar yerine giyim, yiyecek içecek, konaklama vb. yerlerde alış-veriş yapmak suretiyle piyasaya süren ve yabancı ülke vatandaşı izlenimi vererek, elinde Türk Lirası bulunmadığını söyleyip sahte dövizleri piyasa değerinin altında Türk Lirasına çeviren bir şahsın aracına sahte plaka takarak Samsun'dan Çorum'a geldi belirlendi. Şüpheli şahsın sahte Amerikan Dolarları ile esnaftan alış-veriş yapmak suretiyle, mevcut değerinin altında piyasaya sürdüğünün tespit edilmesinin ardından şahsın aracı ile Samsun'daki ikamet ve iş yerinde yapılan adli aramalarda 2 adet sahte 100 ABD doları ile 32 adet sahte 50 ABD doları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM